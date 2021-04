Valgas patrullinud piirivalvurid silmasid Lõuna prefektuur teatel 24. aprillil hinnalist luksusmaasturit Range Rover, mille sarnased on piirkonnas haruldased. Sõiduk peatati, et kontrollida autos olijate Eestis viibimise alust ning teisi asjaolusid.

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefekt Vallo Koppel andis piirivalvur Tuuli Lennule üle tunnustuse «Tubli tegu». FOTO: Lõuna prefektuur / Facebook

Kontrollimisel selgus, et luksusmaasturi rooli keeras Läti kodanik, kes esitas piirivalvurile registreerimistunnistuse ning volikirja. Voronin sai dokumenti vaadates koheselt aru, et tegemist on võltsinguga, kuna dokumendi trükitehnika polnud originaalile ligilähedanegi.

Kui piirivalvurid sõidukit lähemalt uurisid, tuli välja seegi, et maasturi VIN-kood ja identifitseerimiskleebis on manipuleerimistunnustega. Sõiduk võeti hoiule ning alustati kriminaalmenetlust, mille käigus saadi peagi ka kinnitust, et maastur on ligikaudu neli aastat tagasi ühest Euroopa Liidu riigist varastatud.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et ekspertiis ja kriminaalmenetlus juhtumi osas käivad. «Sõiduk oli väga tugevalt manipuleeritud ehk püüti teha kõik, et lasta varastatud sõiduk uute kirjade ja numbrite all liiklusesse, ilma et vargus välja tuleks,» lisas Virk.