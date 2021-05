Piltuudis ⟩ Lõuna-Eestit tabas lumesadu

Ilmateenistuse teatel on täna enamasti pilvine ilm, temperatuur on teenistuse kaardirakenduse põhjal Kagu-Eestis peamiselt kahe ja nelja soojakraadi vahel. Sajab vihma ja lörtsi, Ida- ja Kagu-Eestis on sadu tihe, saju võimalus on väiksem mandri lääneservas ja saartel. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti 16-22 m/s, Virumaa rannikul pole välistatud ka veidi enam