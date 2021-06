Jaaniõhtu tuleb suure tõenäosusega vihmasajuga

Laupäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, pärast südaööd nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 15-20 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 28-32, rannikul kohati 22 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 28-33, rannikul kohati 23 kraadi.

Teisipäeval muutub läänepoolne madalrõhuala aktiivsemaks ja saadab oma idaserva koos niiskusega üle Baltimaade. Hoovihma ja äikesevõimalus suureneb 50 protsendini. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk. Öösel on sooja 17-21, päeval 27-32, rannikul kohati 23 kraadi.

23. juunil madalrõhuala surve suureneb. Öö on sajuta, kuid päeval ja jaaniõhtul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja paiguti on sadu tugev. Hoovihma ja äikese tõenäosus läheneb juba 90 protsendile. Puhub kagu- ja idatuul. Öösel on sooja 18-22, päeval 27-32, sajupilvede all ja kohti rannikul 23 kraadi.