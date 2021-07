Nagu selgitas Ala külaseltsi liige Leana Liivson, täitub tänavu Wuolijoki sünnist 135. aastat. «Ta on sündinud selles samas kõrtsihoones, mis praegu on Ala põhikool. Ehkki ta on käinud Valgas koolis, on tema elulugu seotud Ala ja Taageperaga » tõdes Liivson ning lisas, et enne pingi avamist käidi ning tehti korda kirjaniku vanavanemate ja ema hauaplats.