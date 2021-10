«Ma olen Antslas võitnud juba Reformierakonda, Isamaad, olen võitnud sotsiaaldemokraate,» räägib Kavant. «EKRE pani küll nimekirja välja, neid on viis ja meid on viis, aga üritame ka neid võita.»

Kavanti loogika on lihtne: kui erakondlased kandideerivad läbisegi valimisliitudes, selmet oma nimekirjaga välja tulla, siis on see parteile sama, mis loobumisvõidu andmine. Teisalt tunnistab ta, et valimisliitudega konkureerida on Antslas raske.