Reedel tuleb nii väheseid külma- kui soojakraade

Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, rannikualadel tuiskab, Lääne- ja Lõuna-Eestis tuleb sekka ka vihma. On jäiteoht. Tuul pöördub mandril lõunakaarest idakaarde ja puhub 2-7 m/s, saartel ja põhjarannikul pöördub kirdesse ja põhja ning pärast keskööd tugevneb 8-13, puhanguti 17, hommikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi. Libeduseoht säilib.