Mati Määrits: erakorraline aeg nõuab kastist välja mõtlemist

Ilmekat näidet silmaklappidega hobuse kombel liikumisest võis hiljaaegu lugeda ühest maakonnalehest, kus kirjutati, kuidas keskkonnameti esindajad käivad reididel, et tabada linnurahu võimalikke rikkujaid.

Samal ajal ägavad meie katlamajad hakkpuidu puuduses, mistõttu kateldesse aetakse juba toorest haket. Ümarpalgi pealetulek Venemaalt ja Valgevenest on lõpetatud, mis tähendab, et puiduvarude lõppemisel hakkavad saetööstused oma töötajaid (sund)puhkusele saatma, mõni neist aga on sunnitud pillid sootuks kotti panema.