Mati Määrits: kummastav tegutsemisloogika

Kuigi võiks eeldada, et Eesti tipp-poliitikas viimasel ajal toimuv – valitsuse juhtpartei on halvanud riigikogu töö, uue koalitsiooni kaalukeeleerakond näitab üles passiivsust iseenda esitatud eelnõu arutelul ja muugi – võiks ja lausa peaks rahva hulgas pahameelt tekitama, ei paista kõik see laiemale avalikkusele eriti korda minevat.