Mis see TORE on? On see mõeldud kiusamise vähendamiseks?

See on üks teemadest. See on puhtalt psühholoogia, sotsiaalsed oskused. Programmi võib nimetada ka sotsiaaloskuste treeninguks. Põhiline on, et laps iseendaga toime tuleks, oskaks end kehtestada, oma arvamust välja öelda.