Aare Veetsmann, Rasina külavanem

Põlva valla külade mängud oli esimene väliüritus, kuhu sel suvel põllutööde kõrvalt jõudsin. Jahimeeste kokkutulekule Toosikannul plaanin ka minna, et esindada Põlva jahiseltsi ja rääkida jahijuttu. Muudel juhtudel tuleb võtta päev korraga – kuna põllul ei saa praegu päeval suurt teha, jääb palju just õhtu- ja öötundide peale. Üritused on aga just õhtul.