Tiit Loim: mis selle elektriga küll saab?

Kõigi selgituste juures jääb ikka hinge kahtlus, kas need viimase aja kõrget hinda täielikult ära selgitavad. Kui hind oli kõrge talvel, kõlas loogilisena selgitus, et tarbimine on suur ja elektrit jääb puudu, küll suvel jälle hind alla tuleb. Suvel selgus, et ei tulnud sugugi alla, läks veel kallimaks.

Tagantjärele on jälle veenvad selgitused olemas, et Venemaa elekter on nüüd turult puudu, veehoidlates on tasemed madalad, tuul ei puhu, gaas on kallis ja kokkuvõttes jääb ikka kõigist mõistlikest allikatest nõudluse rahuldamiseks väheks. Nii tuleb kallist naftat ahju ajada ja nõnda läheb ulmeliselt kõrgeks ka hind.

Meie piirkonna elektribörs tundub olevat üks üsna müstiline koht. Teame, et puudujäägi korral määrab hinna kõrgeima hinna pakkuja ja nii me siis seda sajasendist kilovatt-tundi ostame. Headel aegadel, kui hind võis vahel suisa miinuses olla, polnud põhjust börsi toimimisest mõelda. Nüüd aga tundub, et selline kõigi elu puudutav valdkond nagu elektri tootmine võiks olla võimalikult läbipaistev. Siinkohal oli värskendav lugeda, et ka Eesti Energia endise juhi Sandor Liive hinnangul lood praegu nii ei ole.

Kõigile nägemiseks võiks olla kuskil selgelt välja toodud konkreetsed põhjused, miks või millise tootja tõttu elektri hind mingil päeval nii kõrgele kerkib. Siis saaks vähemasti ümber lükata võimaluse, et keegi kuskil keerulise olukorra taustal kannatuste arvel põhjendamatult rikastub.

«Kas või eilse rekordilise elektrihinna puhul tahaks teada, kus see elektrijaam siis on, millel nii kallid tootmiskulud on. Analüüsisin Nord Pooli avalikustatud suuri tabeleid, kus pakkumised läksid nii väikese sammuga üles ja tekkis tunne, et sellist elektrijaama polegi olemas. Et see on hoopis mingi muu pakkumisstrateegia,» kõneles Liive hiljuti rahvusringhäälingus.