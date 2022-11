Georg Pelisaar, Põlva vallavolikogu esimees (Keskerakond)

«Niisugune vastasseis on valimiste eel üsna normaalne – ka mujal maailmas. Konflikt on põnev, seda jälgitakse ning see mobiliseerib ka valijaid. Küsimuse puhul, kuidas ka väiksemad erakonnad pildile pääseksid, head retsepti ei ole. Kindlasti annab oma sõnumit kontsentreerida. Palju sõltub ka sellest, milliste ideedega on välja tuldud ja kuidas pärast valimisi käitutud.