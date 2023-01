Jaanika Elias: ka lapselt tuleb andeks paluda

Võtsin sellest loost kaasa ka teadmise, et emad (ja loomulikult ka isad) võivadki endale erinevaid emotsioone lubada, sest nad on eelkõige inimesed. Ja et kui emotsioonid üle pea kasvavad ja ütledki kogemata lapsele midagi halvasti, siis vabanduse palumine on väga õige tegu, mis sellele järgnema peaks.