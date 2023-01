Eimar Parts, füüsilisest isikust ettevõtja

«Mina valin EKREt. Nad on ainuke erakond, kes valitsuses tegi ära, mida lubas. Need, kes praegu valitsuses on, ajavad ainult sooja juttu suust välja. Mulle on oluline, et Eesti rahvus jääks püsima. Perekond on oluline, kaks meest last ei saa. E-valimine võib muidugi asjad ära rikkuda.»