«Õnneks olen nii vaba rütmiga oma kodus töötav inimene, et mind see ei mõjuta. Samas ma tegelikult ei saa aru, miks kella tunni võrra edasi-tagasi keeratakse, sest mulle tundub, et see energiapoliitika, mis seda kunagi tingis, kui oli hõõglambiajastu, on jäädavalt möödas. Nüüd võiks jääda looduse rütmi. Ma ei mõista, miks selle kellaaja muutmise lõpetamise teema kuskil enam õhus pole.