Küllap on nii mõnelgi lõunaeestlasel olnud põhjust imestada, kui tema poole on võimuesindajana pöördunud abipolitseiniku vormi kandev tütarlaps. Põlva gümnaasiumi sel kevadel lõpetavale Eliise Haabmale oli korravalvuritega liitumine loomulik valik, sest ta soovib, et meie ümbrus oleks turvaline.