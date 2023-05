Nelja Lõuna-Eesti veekogu – Pühajärve, Tõrva Riiska ja Vanamõisa ning Põlva järve ääres – on tänasest väljas vetelpäästjad. Ülejäänud veesilmade ääres tuleb hätta sattudes loota vaid iseendale või oma kaaslastele – on meid siis tabanud mõni terviserike, näiteks jalakramp, või siis oleme oma sportlikku vormi üle hinnanud.

Kõige hullem, kui vette ronitakse joogise peaga. Ent kui tõesti on vaja kellelegi appi tõtata, on hea, kui käeulatuses on vähemalt päästerõngas.