Nimelt tunnistas loomekohviku looja Jane Mets­oja, et algul oli plaanis teha küünalde tootmise ja müümise koht ehk üks pisike pood. Tema ettevõte on juba kaks aastat käsitööküünaldega tegelenud ning kauplemine on varem käinud edasimüüjate kaudu.