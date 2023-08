Mati Määrits: pisut eluvõõrad vaated sõjale

Ilmekas näide niisugusest «tarkusest» on Postimehe veebis eile avaldatud uudis «USA ametnikud: Ukraina eksib vägede ja tulejõu paigutamisega». Strateegide arvates on Ukraina väed rinde ulatuses liiga hõredaks tõmmatud. Seda selle asemel, et keskenduda peamisele vastupealetungi suunale riigi lõunaosas ning seal Vene miiniväljade ja teiste kaitsestruktuuride läbistamisele, olgugi et Ukraina kaotaks selle käigus rohkem sõdureid ja tehnikat.