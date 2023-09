Otepää vallas alustab esimest korda kooliteed 70 õpilast

Otepää gümnaasiumis läheb 1. klassi 40 last, gümnaasiumi 10. klassi läheb õppima 33 õpilast. Kokku õpib koolis 404 õpilast.

Pühajärve põhikoolis asub esimest korda õppima üheksa last, kokku õpib 127 õpilast. Keeni põhikoolis alustab 1. klassis kooliaastat 15 õpilast, kokku õpib 110 õpilast. Puka kooli 1. klassi läheb kuus õpilast, kokku õpib koolis 80 last.

Otepää muusikakoolis alustab kooliteed seitse last, kokku õpib 91 last.

Kooliaasta algus on tähtis ka valla kõige pisematele – Otepää lasteaias tervitab uut õppeaastat 170 last. Pühajärve põhikooli lasteaias on 58, Puka kooli lasteaias 30 ja Keeni põhikooli lasteaias 33 last.