Mati Määrits: käsi ka metsaomanike taskusse

Kuigi sama eelnõuga muudetakse – ja kohati lausa kordades – mitmesuguste toimingute eest võetavaid riigilõivumäärasid, keskendun siiski metsandusele, millel on meie kandis eriline tähtsus. Seda enam, et 1,8 miljoni kokkukraapimise lootuses survestatakse omanikke tegema just seda, mis metsale hea ei ole ja mida ka avalikkus pahaks paneb.