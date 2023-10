Mis seisus me oma bussiliiklusega oleme – kas otsus tasuta sõidu kaotamise kohta on lõplik?

Otsus tasuta sõidu kaotamise kohta on tehtud juba kevadel. Küsimus on üksnes detailides. Ka täna (reedel – M.M.) siin Kagu ühistranspordikeskuse esindajatega kohtudes tuli välja mitmeid nüansse. Nimelt pakkusid nad välja, et üleminek uuele korrale võiks alata 1. aprillist, mil alustab uus vedaja uute bussidega. Harju- ja Pärnumaal juba tuleb pileti eest maksta. Seda võin igal juhul kinnitada, et järgmisest aastast läheb bussisõit tööealisele elanikkonnale tasuliseks, aga piirkonniti võib tulla teatud erisusi.