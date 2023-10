Milline avamispidu välja näeb?

Lava on Emajõe kaldal Atlantise maja juures ja publik teisel pool jõge kahe silla vahel. Järelpeod on ERMis ja mujal. Väiksemad avapeod on plaanis ka maakonnakeskustes, needki on jaanuaris. Saime selleks innustust Põlvas märtsis toimunud kultuuripealinna programmi osalisest avalikustamisest, kus hoolimata varakevadisest ilmast tuldi hulgaliselt kohale ning kõik õnnestus väga hästi. Avapidu peab mahtuma kahe tunni sisse, et rahvas ära ei külmetaks.