Mati Määrits: kas see on siis riigimehelik?

Kuigi kahe tipp-poliitiku erimeelsused pole kellelegi eriline üllatus, tundub sellegipoolest, et praeguse juhi karikas on siinkohal täis saanud ja tal ei jäänud muud üle, kui Ansipile ukse näitamiseks (väljend Postimehe pealkirjast) erakonnakaaslaste poole pöörduda.

«Erakonna põhikirja kohaselt on erakonnaliige kohustatud mitte kahjustama erakonna mainet ja aitama kaasa erakonna maine tõusule. Sa oled käitunud täpselt vastupidi. Ja see on olnud süstemaatiline,» kõlas põhiline etteheide.