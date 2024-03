Üldine eesti keele oskus nii kõne- kui kirjakeeles on muutunud aastate jooksul järjest kehvemaks. Ilmselt on oma osa sellel, et loetakse varasemast vähem, paljud satuvad raamatupoodi harva või ei satu sinna üldse.

Lasteaiakasvatajad kurdavad, et rühma mudilastest on raamatukogus tavapäraselt käinud kõigest kolm-neli. Vähestele loetakse kodus jutte ette ja napib neid, kes suudavad enne kooli ise teksti mõista. Aasta kirjandusõpetaja Anu Kell tõdes, et lõpukirjandites on palju vigu, pealiskaudsust ja ükskõiksust.