Mati Määrits: valitsusringkondade tõmblused muudavad ärevaks

Kuna käibemaksu ja mitmesuguste riigilõivude tõusust ning kavandatavast automaksust eelarveaugu lappimiseks ilmselgelt ei piisa, on valitsuskoalitsioon asunud kaaluma maamaksu märkimisväärset tõusu. Jutuks on olnud ka kinnisvaramaksud. Mis eriti küüniline – taas on kirvetöö jäetud niigi peost suhu elavate omavalitsuste kanda, kes peaksid vastavad maksumäärad kehtestama. Kui seni ei tohtinud maks tõusta üle kümne protsendi aastas, siis nüüd on seegi piirang plaanis kaotada.