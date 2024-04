Kersti Kond: jõhkrus võib lokata ka kiusuvabas koolis

PISA 2022. aasta õpilaste rahulolu-uuring näitas, et kiusamise tajumise näitaja on Eestis kõrgem kui OECD riikides keskmiselt. 17% lastest tunneb end koolis üksildasena ja 14% õpilastest kõrvalejäetuna. Poisid puutuvad kiusamisega rohkem kokku kui tüdrukud ja on ka neid, kes ei julge norimiste ja narrimiste tõttu kooli minna.