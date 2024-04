Maarius Suviste: laske lastel magada

Mis on toonud meid siia, ei pruugi enam edasi viia. Sel aastal on erilise hooga taas päevakorda end upitanud vaidlus selle üle, mis kell peaks Eestis õigupoolest lastel koolipäev algama. On see olenevalt koolist kell 8, 8.05 või 8.10? 8.30? 8.45? Või hoopis kell 9?



Kui kell kaheksa on aastakümnete jooksul saanud just kui normiks ja normaalseks nähtuseks, siis üha rohkem on neid koole, kes otsustanud, et nende tunnid algavad hiljem. Ja õigesti teevad. Seda teed on läinud koole nii linnas kui ka maal.



Iseasi muidugi, kas seda peaks kohe riiklikult reguleerima ja seadusepügalaga otsustama, mis kell täpselt üle riigi koolitunnid algama peavad, kas näiteks kell 9 on hea. Aga kella kaheksast hilisem algus võiks rangelt soovitatav olla küll. Sest on ju kuulda olnud neid näiteid, kus õpetajad räägivad, kuidas varahommikul õpilased koolipinki tukkuma jäävad. Ning läheb aega, enne kui lapsed lõpuks ärkavad ning keskenduvad selleks, milleks nad kooli tulnud on.



Eriti torkavat unisus ja magamatus silma kellaosutite keeramise aegu, enamasti just kevaditi. Ning kui on teada, et vaimne tervis on oluline ja samuti uni ning eriti just teismeliste unega on lood kehvad, võiks ju midagi kardinaalselt ette võtta ja kaasa aidata. Kas või sellega, et nihutada koolipäeva alguse aega.