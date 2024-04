Valgas liigutakse munitsipaalkoolide tegevuse ümberkorraldamise suunas

Valga vallavolikogu heakskiidu saanud hariduse arengukava on kui pikkade arutelude vahekokkuvõte, kust leiab sihte, aga mitte veel otsuseid. Dokumendi koostamisel osalesid Estonian Business Schooli eksperdid, kuid koolide hoolekogude esindajad kinnitavad, et nemad pole veel oma seisukohta kujundanud.

Olulisimaks ja intrigeerivaimaks muudatuseks võib kujuneda Valga linna munitsipaalkoolide tegevuse ümberkorraldamise arutelu. Nii võiks piirilinnas tekkida 1.–6. klassi kool ja 7.–9. klassi hõlmav progümnaasium. Sisuliselt tähendab see, et Valka jääb üks põhikool, kuhu pannakse nii eesti kui ka vene perede lapsed kokku. See on põhimõtteline uuendus, sest kuni riik ei otsustanud eestikeelsele õppele üle minna, jäädi Valgas seisukohale, et venekeelset kooli on siiski piirilinna vaja.