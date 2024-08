Mati Määrits: edukas vahetustehing või agressori julgustamine?

Kolumnist Edward Lucas leiab Eesti Päevalehes, et see, mida saavad juhtunust õppida Kremli spioonid ja pätid, on ilmselge. Et näidake oma kõige hullemat palet ja ärge muretsege. Kui jäätegi vahele (mis on ebatõenäoline), tuleb teil kõigest mõni aasta kannatada, kuni teid kangelastena koju tagasi toimetatakse.