Mati Määrits: ja keegi ei vastuta

Viimased kuud oleme poliitikutelt kuulnud muinasjuttu, kuidas tuulepargid toovad õnne meie õuele ning et energiaäri toetusteks kulutatavad miljardid teenivad mitu korda rohkem tagasi. Samuti saime teada, missuguseks kujuneb elektri hind komakoha täpsusega kümne aasta pärast. Hiljuti lekkinud dokumentidest ilmnes paraku, et tegemist oli kõigest soovunelmaga, mille usutavaks muutmise nimel ametnikud võrrandisse sobivad arvud panid.

Õnneks jätkus kellelgi nii palju kainet mõistust, et kõrgelennulisele plaanile vähemalt mõneks ajaks pidurit panna. Meretuuleparkide toetuseks miljardite eraldamisel on kriips peal – küll minnakse edasi maismaatuuleparkidega. Kas keegi on aga välja arvutanud, kui palju peaksime neid nüüd püsti ajama, et katta kogu Eesti energiavajadus 2030. aastaks üksnes taastuvatest allikatest?