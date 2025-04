Ajaloolane ja kolumnist Mart Kuldkepp tõdeb eilses Postimehes, et viimastel aastatel on realiseerunud ammu kardetud risk: läänemaailma vastus Vene agressioonile naaberriigi vastu on osutunud nõrgaks ja otsustamatuks, mis on teinud sõja lõpetamise keeruliseks ja julgustab agressorit lubatava piire kompama.