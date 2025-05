Mati Määrits: maarahva röövimine kaitsealadel

Veel hiljuti valitsuskoalitsiooni kuulunud Allas tõi oma küsimuses esmalt «puust ja punaseks» näite: «Kujutage ette olukorda, et tulete töölt koju. Te võite küll oma köögist läbi kõndida, aga seal köögis enam midagi teha ei või. Riik on võtnud teie köögi kaitse alla. Ja täpselt niimoodi on juhtunud Eesti metsaomanikega, kelle varasemalt lihtsalt piiranguvööndis olev mets, mille osas on keskkonnaamet väljastanud metsakorralduskavad, on võetud inimese selja taga, ilma läbi rääkimata ja teavitamata kaitse alla. Sisuliselt on sellel osal metsal majanduslik väärtus kadunud.»