Otepääl anti au langenud kangelastele

Üksikkompanii pealik Aleksander Mõttus ja vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ning vallavanem Kaido Tamberg pidasid kombekohase vaikuseminuti langenute auks.

Pärgade asetamine Otepää vabadussamba jalamile | FOTO: Monika Otrokova / Otepää vallavalitsus

«Ajalugu on näidanud, et olukorras, kus vastuhakk ja oma vabaduse eest võitlemine tundub lootusetu, on ometi leidunud neid, kes seda edukalt teinud,» ütles Tamberg. «Täname ja anname au neile, kes kinkisid oma elu hinnaga meile vabariigi.»

«Iseseisvus ei ole enesestmõistetav, seda tuleb hoida. Arvan, et ka täna on meil olemas samasugune võitlustahe nagu neil, kes võitlesid toona Eesti vabaduse eest,» lisas Barkala.

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 algas vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Vabadussõjas osales Eesti poolel lisaks liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, kellest hukkus kokku 5540 sõdurit.