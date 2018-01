Kommentaar: Asi on suhtumises, mitte rahas

Töötava pensionärina kuulun kaotajate hulka, sest teenin koos pensioniga brutotulu üle 1200 euro kuus. Küll ei kuulu ma nende inimeste sekka, kellele taoline maksumuudatus uuel aastal üllatusena tuli. Majandusalase kõrgharidusega inimesena olen endale uue korra täpselt selgeks teinud, kuid paljudele on see arusaamatuks jäänud.

Minugi poole on nõu saamiseks pöördunud mitu tuttavat. Kuigi infot on avaldatud nii meedias kui vastavate ametite kodulehtedel, on paljudele jäänud sellest väheseks.