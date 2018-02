Keskkonnamet lubas küttida täiendavalt kuus hunti

Jahimehed on käimasoleval hooajal küttinud 89 hunti kellest 86 lasti limiidi raames ja kolm erilubade alusel. Koos täiendava limiidiga on nüüd küttimismaht kokku 112 isendit ja seega saavad jahimehed käimasoleval hooajal küttida veel 26 looma.

"Jahimehed on kohusetundlikult esitanud andmeid huntide jälgede vaatluste kohta, mis on aluseks täiendava küttimislimiidi määramisel," ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. "Hundi ohjamise üks peamine eesmärk on vähendada kiskjakahjustusi, suunates jahti just kahjustuste piirkondadesse. Samas soovime tagada mandri-Eestis alanud aastaks keskmiselt 20 hundi pesakonna olemasolu ja populatsiooni võimalikult ühtlase jaotumuse sobilike elupaikade vahel."