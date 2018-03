Lõunaeestlased valiti Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatusse

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit on enamikku Eesti suuremaid lamba- ja kitsekasvatajaid ühendav mittetulundusühing, hetkeseisuga on liidul 180 aktiivset liiget. Viimastel aastatel on liit jõudsalt oma tegevust lamba- ja kitsekasvatajate huvide eest seismisel laiendanud, esindades sektorit Põllumajanduse- ja Maaelu Arengu Nõukogus (PMAN), veterinaar- ja toiduameti äsja loodud kliendinõukojas ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandva nõukoja töös.