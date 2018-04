Gripist tingitud tüsistustesse on surnud 74 inimest

Kõikidest haiglaravi vajanutest üle poole ehk 873 on olnud vanemaealised. Tööealisi inimesi on olnud 294, väikelaste hulgas, vanuses 0-4 eluaastat on vajanud haiglaravi 250, vanuses 5-9 aastat on olnud 105 väikest patsienti. Kõige vähem on olnud haiglaravi vajanuid 10-19 aastaste hulgas, kokku 38.