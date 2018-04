Eeloleva nädala vihmasele algusele järgneb taas päiksepaiste

Esmaspäeval katab Baltimaid väheaktiivne madalrõhuvöönd. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja hommikul esineb paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kohati 6 kraadi.

Teisipäeval tugevneb Skandinaavia aladel kõrgrõhkkond ja selle mõju suureneb vähehaaval ka Eestis. Taevas püsib esialgu valdavalt pilves ja hoovihmatõenäosus on 25–50 protsenti. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Sooja on 1-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Sooja on 8-14, rannikul kohati 5 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval jääb Eesti Skandinaavias laiuva kõrgrõhkkonna mõjusfääri. Öösel on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kohati 6 kraadi.