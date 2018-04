VASTULAUSE: Taas ei saa naistearstidega nõus olla

ENS on seisukohal, et sünnitusabi liikumine suurematesse keskustesse on andnud häid tulemusi. See on väga huvitav fakt, kuid täiesti põhjendamata. Kus riigis? Kus linnas? Kas Eestis on üldse tehtud statistikat? Kui rahul on naised, kes peavad sõitma 100 kilomeetri kaugusele sünnitama?

Ja mida mõeldakse heade tulemuste all? Kas beebid sünnivad tervemad? Kas laste vigastusi, sünnitraumasid ja surmi on vähem? Kas sünnitajate seisund enne sünnitust, sünnituse ajal ja pärast sünnitust on suurhaiglas parem kui väikehaiglas? Kas lapsi sünnib rohkem? Pered on rahulolevamad? Kas suurhaiglas sünnitamine on majanduslikult otstarbekam? Emad on õnnelikumad ja vähem traumeeritud? Kuidas seda hinnatakse?

Eesti mastaabis pole taolist statistikat tehtudki, seega ei saa me rääkida Eesti näidetest. Kui sünnitusabi maakonnakeskusest kaob, peaks loomulikult olema tagatud transport haiglasse ja ka koju tagasi. Kui transport ei ole tagatud, on enamik sünnitajatest sunnitud üksinda kodus sünnitama.

Kuidas aga transport tagatakse, on iseküsimus. Kiirabi ei ole transportauto, kiirabibrigaade on vähe ja nad tegelevad erakorralises seisundis haigete abistamisega. Pealegi on kiirabiauto sageli sõidus. Kes siis sünnitaja juurde tuleb? Oma autoga ei julgeks ka Tartu poole minema hakata, sest mis saab, kui tee peal on hädasti abi tarvis?

Vabandage, lugupeetud naistearstide selts, aga me ei saa end kõrvutada ei Soome ega Rootsiga. Peaksime aru saama, et Eesti inimesed ei ela samasugustes tingimustes. Elame hoopis teises keskkonnas ning arenguid tuleb ette võtta vastavalt piirkonna võimalustele ja vajadustele, arvestades mitmesuguseid asjaolusid.

Pole mõistlik ega saagi kõike üks ühele üle võtta, sest see ei tööta igal pool samamoodi. Tuleb arvestada keskkonnast tulenevaid riskifaktoreid. Riskirasedad ja enneaegsed saadetakse niikuinii suurhaiglatesse, seda on kogu aeg tehtud. Kõik, kes on suurhaigla aparaate vajanud, on ka õigeks ajaks Tartusse jõudnud. Sünnitusabi viimine suurematesse keskustesse suretab väiksemad piirkonnad välja ning ka suurematel keskustel on võimekuse piirid.

Kui tekib ülekoormus, siis teenuse kvaliteet ei tõuse, vaid hoopis langeb. Jah, kui maakonnahaiglate sünnitusosakonnad sulgetakse, saavad haiglad raha kokku hoida. Kuid kõiki patsiente 90 kilomeetrit haiglasse ja tagasi sõidutada ei ole riigile samuti rahaliselt otstarbekas ega sünnitajale turvaline.

Kas tõesti on nii suur soov inimeste tervise arvelt raha kokku hoida? Selle asemel et pakkuda võrdselt head teenust nii maakonna- kui suurhaiglas, tahame selle raha paigutada kuskile mujale.