Jüri Ratas lubas Võrus Kagu-Eestile kõike paremat

„Riigi jaoks on äärmiselt oluline, et meie elu areneks ühtlasel kõigis Eestimaa paigus. Seetõttu on mul väga hea meel, et loome Kagu-Eesti programmi kaudu selleks uusi võimalusi,“ sõnas Ratas. Käesoleval aastal on programmi mahuks 3,2 miljonit eurot.