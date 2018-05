Reisija tasuta bussisõidust: tihedam graafik oleks olulisem

Kesknädala ennelõunal läks Põlvast Ahja bussi peale kümmekond reisijat. Kui praegu peab sõidu eest raha maksma, siis varsti on Põlva- ja Võrumaal bussisõit maakonnaliinidel tasuta.

Kolmapäeva hommikul, kui lehereporter Põlva bussijaamas reisijatega tasuta bussisõidust rääkis, ei olnud teada veel uudis. See, et Põlva- ja Võrumaal ühistransporti korraldav Kagu ühistranspordikeskus kehtestab juulist tasuta bussisõidu maakonnaliinidel. Eile selgus, et sama meelt ollakse ka Valgamaal.