Põlvamaa eriilmelised koduaiad kaunistavad kogu maakonda

Konkursi Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolne esindaja Marika Saks leiab, et kui maakonnas ringi sõita, jääb üha enam silma tundlikult taastatud põlistalusid, kauneid suvilaid ja elamuid. «Ka ettevõtete ja ühiskondlike hoonete ümbruse heakord paraneb,» rääkis Saks. «Tore ja huvitav oligi see, et konkursil osales nii põlistalusid kui linnaaedu, nii väikseid kui suurejoonelisi maastikukujundusi. Samas on neid nii erinevaid kodusid väga raske omavahel võrrelda. Kõik nad väärivad tunnustust Põlvamaa kaunimaks muutmise eest.»