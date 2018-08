Lähiriikide seakatkuleidude tõttu lisakontrolle plaanis pole

"Eestis on seakasvatuse ettevõtted regulaarselt veterinaar- ja toiduameti kontrolli all ning täiendavad kontrollid pole vajalikud. 31. juuli seisuga on Eestis kokku uuritud 3740 kodusiga ning kõik uuringute tulemused on olnud negatiivsed ehk ühtegi kodusigade taudikollet Eestis sellel aastal olnud ei ole," ütles veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits BNS-ile.

Kurvitsa sõnul ei tähenda see, et sigade Aafrika katku oht Eesti seakasvatajatele möödas on. Metssigade populatsioonis on viiruse leide küll oluliselt vähem kui varasematel aastatel, kuid kuna viirust metsas leitakse, siis püsib ka kodusigade nakatumise oht. "Positiivne on see, et sigade Aafrika katku viirust on metssigade populatsioonis vähem ning seetõttu on võimalus, et see kodusigadeni jõuaks ka väiksem," märkis ta.

"Bioohutuse reeglid Eesti seakasvatuse ettevõtetes on juba karmid. Tänases olukorras on seakasvatajad sigade Aafrika katku osas väga teadlikud ning nad peavad olema endiselt väga tähelepanelikud ning hoolsad kõikide nõutud bioohutuse meetmete rakendamisel ja järgimisel," rõhutas Kurvits.

Vene veterinaaramet Rosselhoznadzor teatas kolmapäeval, et Kaliningradi obalastis Russia Baltic Pork Investi seakasvatuskompleksis hävitatakse seakatku tuvastamise tõttu üle 111 200 sea.

"Haigus avastati sigalas 10. juulil 2018. Piirkonna veterinaarteenistuse andmetel peeti ettevõttes tol hetkel 111 222 siga... 18. juuli seisuga oli haige üle 21 000 sea. Ettevõttes kehtestati karantiin, kõik loomad kuuluvad hävitamisele," teatas amet.

Rosselhoznadzor peab katkuviiruse peamiseks levitajaks Kaliningradi oblastis metssigu, loomade seadusvastast tapmist ning elussigadega ja seakasvatuse toodanguga kauplemist.

Läti valitsus eraldas möödunud nädalal erakorralisest reservist 367 000 eurot riigi lääneosas asuvale Druvas Unguri farmile, mida tabas suur seakatkupuhang.

Põllumajanduse andmebaasi järgi on farmis kokku 15 580 siga, mis kõik tuleb hukata, et taudi levik peatada. Protsess võtab ligikaudu üheksa päeva ning algas möödunud nädalavahetusel.

Alustatud on ka epidemioloogilise uuringuga, et välja selgitada, kuidas loomad sigade Aafrika katku nakatusid. Paika on seatud karantiiniala ning lähedalasuvatest farmides tugevdatakse bioohutusmeetmeid.

See on kaheksas seataudi puhang kodusigade seas, ülejäänud on avastatud väikestes farmides. Läti metssigadest on seataud tänavu diagnoositud 666 loomal.