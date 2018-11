Galerii: Magnus Kirt valiti aasta kergejõustiklaseks

„Mul on suur rõõm Eesti kergejõustikupere aasta lõpetamisel viibida. Eesti Kergejõustikuliit on andnud suure panuse Euroopa kergejõustikku nii nõu kui jõuga paljude aastate jooksul ja ma tänan teid selle eest ja loodan, et ka tulevik toob teile jätkuvalt säravaid tulemusi,“ ütles Svein Arne Hansen.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tõdes, et kergejõustiku jaoks on olnud ilus aasta. „Seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga on ka kergejõustikuaasta kulgenud sünnipäeva tähe all, Eesti meistritele riputati kaela Eesti Olümpiakomitee erikujundusega medalid. See oli ka pronksine aasta – pronksmedalid tõid tiitlivõistlustelt koju Maicel Uibo, Gedly Tugi, Eerik Haamer ja muidugi Magnus Kirt. Oli ka rekordirohke aasta, sündis ka mitmeid Eesti rekordeid. Soovin õnne kõikidele õnnestujatele alates noortest kuni veteranideni, kes Eestit nii kodus kui maailmas väärikalt esindasid,“ ütles Teigamägi.