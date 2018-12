Küsimused ulatusid antiikmütoloogiast digimaailmani. Näiteks küsiti, kes kehastas seriaalis „Kättemaksukontor” kolonel Trummistet. Paljud teadsid, et äsja ministriametist lahkunud Andres Anvelt. Selgus ka, et matrjoškad on algselt pärit hoopis Jaapanist ja huntide talvisest toidulauast moodustavad ligi 40% õunad.