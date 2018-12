Aasta esimesed päevad tulevad tormised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, saartel puhanguti 13 m/s, hommikuks nõrgeneb.

Õhutemperatuur on 0 kuni -7 kraadi. Vana-aasta viimasel päeval on pilves ilm. Õhtul jõuab aga läänest kohal uus lume- ja lörtsisadu. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, rannikul 18 m/s. Külma on 1-6 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib üle Eesti ida suunas, kohati tuiskab. Lääne-Eestis läheb sadu üle vihmaks ja valitseb jäiteoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, rannikul puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +1 kuni +5, Ida-Eestis 0 kuni -4 kraadi. Hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks. Aasta esimesel päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, rannikul puhanguti 15-20 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läände ning loodesse. Õhutemperatuur 0 kuni +5 kraadi.

Kolmapäeval on pilves ilm. Sadu läheb kõikjal üle lumeks ja tuiskab. Tuul pöördub loodesse ja tugevneb 7-12, puhanguti 15, rannikul 10-15, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab lund ja tuiskab. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 10-15, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -7 kraadini.