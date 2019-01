Liina Kersna: kes vastutab väikese sõstrasilma saatuse eest?

Kahjuks on paljud asenduskodude lapsed politseile tuttavad. Korrakaitsjad teavad kodusid, kust nad on ära viidud ja kahjuks jõuavad need lapsed liiga tihti ka politsei vaatevälja. Üldiselt on asendushoolduse vajajate arv vähenenud. Mullu oli Eestis ligi 1200 last, kes ei saa elada bioloogiliste vanematega: ligi 900 elab lastekodudes, perekodudes 72 ning peredesse on võetud kasvama 200 last.

Viimane aeg on hakata käsitlema vägivalda näinud lapsi kui passiivseid ohvreid, mitte kui ainult tunnistajaid.

Vaid 15 protsenti Eesti peredest on valmis võtma enda juurde elama võõrast last. Uuringu järgi on kõhklemiseks kaks peamist põhjust: majanduslikud võimalused ja hirm traumeeritud lapse ees. Hoolduspere vanematoetuse miinimumsumma, mida paljud kohalikud omavalitsused maksavad, on 125 eurot + 240 eurot lapse isiklikeks kuludeks. Vanematest eraldatud laste kasvatamine nõuab hiiglaslikku pingutust. Igal juhul on see aga oluliselt odavam, kui maksta kinni katkise hinge loodud kaost.

Elu ebaõiglus joonistub tihti selgelt välja just laste peal. Kui 30 aastat tagasi tegutsesid piirkondlikud lastekodulaste jagamispunktid, kuhu jõudnud lapsed olid tihti kasimata ja haiged, siis tänane pilt on muidugi sootuks erinev. Elamistingimused on paremad kui paljudel peredel, õed-vennad saavad olla koos, neil on korralikud riided seljas ja saapad jalas, toad on täis mänguasju. Seda küll tihti annetajate toel.

Puudu on midagi väga olulist. Lastekodudesse jõuavad traumeeritud lapsed, kes on harva tundnud armastust. Tihti on nende elukogemuses hoolimatust, vägivalda, alkoholi, narkootikume.

Et hingehaavad saaksid ravitud, peaks neile olema tagatud regulaarne psühholoogiline tugi. Praegu seda ei ole. Kahjuks on sel valusad tagajärjed. Jällegi: tõhusam ja odavam oleks aidata kohe, mitte tegeleda juba ühiskonnale oluliselt kallimate tagajärgedega.

Olen kindel, et aina rohkem inimesi on valmis panustama, et oleks vähem katkiseid hingi ja ka vägivalda ja elamata jäänud elusid. Selleks peaksime tõstma fookusesse inimese. Nelja aastaga riigikogus olen näinud, et tegelikult me ei väärtusta piisavalt neid, kes toetavad teisi. Õpetajaid, treenereid, noorsootöötajaid, eripedagooge, psühholooge, hooldajaid, tugiisikuid, vanemliku hooleta jäänud laste kasvatajaid ja teisi.