Lõõtsameister saab nimelise trammi

Tramm saadetakse pidulikult liinile neljapäeval. Kohal on ka Tartes ise, samuti Tallinna Linnatranspordi ja Tallinna linnavalitsuse esindajad

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on trammile lõõtsamaestro nime andmine ajendatud soovist tunnustada rahvuslikke traditsioone ja nende kandjaid.

„Trammide nimetamist muusikute järgi alustasime selleks, et lisada sõitjate poolt soositud transpordivahenditele rohkem personaalsust ja omapära. Tunnustatud lõõtsamees Heino Tartes sobib hästi jätkama eelnenud muusikatrammide nimistut,“ lisas Boroditš.

Tallinna Linnatranspordi AS-ile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon. Lisaks Neeme Järvi, Anne Veski ja ansambel Smilersi nime kandvatele muusikatrammidele sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 kaasaegset CAF trammi on saanud endale populaarsed naisenimed.