Paroolikaardid lähevad hingusele

Nagu ütles Swedbanki kommunikatsioonivaldkonna juht Liidia Kaljundi, seab Euroopa Liidu maksevahendite direktiiv isiku tuvastamisele ja maksete kinnitamisele karmimad nõudmised. «Seadus näeb ette, et isiku tuvastamine oleks kahetasandiline. Selle näitlikustamiseks võib tuua Smart-ID, mille puhul isik tuvastatakse äpi kaudu ning makse sooritamiseks on vaja kahte parooli. Kuna paroolikaardi paroole saab korduvalt kasutada ja need on koondatud ühele infokandjale, on see võrreldes teiste vahenditega nõrgemini kaitstud.»